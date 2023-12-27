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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. كتائب القسام تستهدف جنود جيش الاحتلال وتدمير آلياته المتوغلة في غزة

كتائب القسام
كتائب القسام

نشرت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لاستهداف جنود جيش الاحتلال وتدمير آلياته المتوغلة في محاور مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، نقلا عن ضابط سابق بالمخابرات الإسرائيلية، بأن القول إن حركة حماس الفلسطينية تنهار ليس صحيحا، حيث يواجه الجيش الإسرائيلي معارك صعبة كل يوم.

وأوضحت “نيويورك تايمز”، أن "حماس أظهرت قدرة على الاستبدال السريع لقادتها القتلى”، لافتة إلي أنه “حتى هدف إضعاف قدرات حماس لمنع تكرار هجوم أكتوبر يحتاج لجهد إسرائيلي هائل لتحقيقه”.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قالت إن الحرب في قطاع غزة مع حركة حماس مكونة من طابقين، موضحة أن هذا أمر جديد في التاريخ العسكري مما يتطلب أساليب جديدة ودقيقة.

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وأضافت الصحيفة أن الحديث عن "المرحلة الثالثة" في غزة مجرد كلام للأمريكيين، مؤكدة أن الحرب في غزة تتكون من مرحلتين: احتلال الطابق فوق الأرض، ومن ثم التدمير البطيء والمستهدف للطابق السفلي – مجمعات حماس المحصنة في الأنفاق، التي لم يواجه أي جيش مثلها من قبل".

حماس المقاومة الفلسطينية غزة كتائب القسام

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