كتائب القسام تعلن دخول سلاح جديد في حربها ضد إسرائيل.. تعرف عليه

أعلنت كتائب القسام عن استخدامها لصاروخ RPO-A ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي لأول مرة في تاريخ الصراع بينهما.



ونسرد خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن هذا الصاروخ.

ويعد صاروخ RPO-A قاذف محمول على الكتف من صناعة روسية، ويَستخدم حشوات "قذائف" للإطلاق، ويشبه عمل قاذفة LAW المضادة للدبابات.

ويُستعمل صاروخ RPO-A للهجوم على مواقع إطلاق النار المخفية من العدو، أو لاستهداف قوات المشاة، ولتعطيل المركبات المدرعة الخفيفة.

كما يبلغ مدى التصويب بمنظار الديوبتر 600 متر، ومنظار OPO البصري 450 مترًا، ومنظار OPO-1 يصل إلى 850 مترًا