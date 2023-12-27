حسني شتا يتجه للغناء ويقدم الأغنية الدعائية لفيلم «درويلة» |شاهد

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "درويلة" الأغنية الدعائية الأولى للعمل والتى حملت اسم "غلط بغلط"، للفنان حسنى شتا بظهوره لأول مرة فى عالم الغناء على خطى موسيقى الراب الحماسى السريع، وذلك على القناة الرسمية للشركة عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب قبل طرحه بدور العرض السينمائي في مصر والوطن العربي خلال الفترة المقبلة.

وأكد المنتج محمد دياسطى أن أغنية "غلط بغلط" تعد الأغنية الدعائية الأولى للعمل وأن سرد أحداث هذا العمل تتوالى له طرح أكثر من عمل غنائى تصل إلى 7 أغانى لمطربين مختلفين سيتم طرحهم تباعاً بالتزامن مع توقيت طرح العمل خلال الفترة المقبلة.

وأضاف “دياسطي”، بأن سيتم طرح ألبوم غنائى يحمل اسم "درويلة"، وسيتم الترويج لهما تمهيدياً على فترات متقاربة خلال الفترة الجارية قبل طرح العمل بدور العرض السينمائى قريبًا.

ومردفاً أيضًا بأن الخطة الدعائية للعمل تحمل الكثير من المفاجآت الغير متوقعة متكتماً عن تفاصيلها فى الوقت الحالى مضيفاً، بأنه يراهن على جذب الجمهور لحبكة وحنكة هذا العمل الذى تتبلور أحداثه لأول مرة بهذا الإطار التشويقى حين عرضة.

وجدير بالذكر بأن أغنيه "غلط بغلط" من غناء الفنان حسنى شتا ومن كلمات وألحان محمد دياسطى وتوزيع محمد خالد الشهير ب "ديكستر".

وسبق أن أعلن نجوم وصناع فيلم "درويلة" خلال الفترة المنصرمة التيزر التشويقى الأول والذى تمحور حول الإثارة والتشويق والغموض والأكشن، بالإضافة إلى عدم ظهور نجم من نجوم الفيلم في الإعلان كنوع من الإثارة والتشويق للجمهور، ولكن اختتم النجم عمرو عبد الجليل تدوينه بصوته مع نهاية الفيديو قائلاً: "هنا هتقدر تعمل كل حاجة، هنا مفيش قانون غير قانوني أنا وبس".

وفى سياق متصل أعلن نجوم وصناع فيلم "درويلة" أيضاً، خلال الفترة المنقضية عبر حساباتهم وصفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة عن البوستر التشويقى للفيلم، والذى غلب عليه طابع الأكشن ليظهر به رجل مفتول العضلات من الخلف لتظهر أمامه خزائن مالية مغلقة، مع إضاءة خافتة متناسقة مع لون السماء.

وتدور أحداث فيلم «درويلة» فى إطار تشويقى مثير، حيث يحتوى على مشاهد من الإثارة والغموض والأكشن بأسلوب غير معتاد تقديمه من قبل على الشاشة الفضية.

جدير بالذكر بأن فيلم "درويلة" يتضمن نخبة وكوكبة كبيرة من النجوم لعل أبرزهم: النجم عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغنى، أيتن عامر، محمد على رزق، حسنى شتا، إبرام سمير، مسلم، لبنى ونس، نهال نور وآخرين، وهو فكرة وإنتاج محمد دياسطى وإشراف عام أميرة قائد وقصه وسيناريو وحوار ل محمد دياسطى وعبد الرحمن فتحى وإخراج معوض إسماعيل.