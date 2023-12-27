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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يضيف لواء آخر للعمليات العسكرية في خان يونس

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن تدمير بنى تحتية كثيرة لحركة حماس في خان يونس، مضيفًا أنه تم إضافة لواء آخر للعمليات العسكرية في جنوب غزة.

وأضاف الاحتلال أنه تم العثور على الكثير من المعلومات الاستخباراتية وكاميرات التصوير في أنفاق قطاع غزة، لافتًا إلى أن القوات الإسرائيلية تهاجم كل البنى التحتية لحزب الله قرب حدوده وهذا سيأخذ وقتًا.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، اليوم الأربعاء، باستشهاد 18 فلسطينيًا، في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي أمام مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكر مصادر محلية، أن طائرات الاحتلال الحربية نفذت غارات جوية أمام المستشفى، ما أدى إلى استشهاد 18 فلسطينيًا، إضافة إلى إصابة العشرات.

وشن طيران الاحتلال فجر اليوم، غارات عنيفة استهدفت المنطقة الوسطى في القطاع، لا سيما مخيمي البريج والمغازي، ووصلت القذائف إلى مراكز الإيواء، ما أدى إلى استشهاد مواطنين. 

وقصف طيران الاحتلال والمدفعية مدينة غزة، لا سيما حيي الشجاعية، والتفاح، كما استهدف منزلا في منطقة الكتيبة، وهناك حديث عن شهداء وجرحى.

وأفاد شهود عيان، بأن أكثر من 60 فلسطينيًا في عداد المفقودين إثر قصف إسرائيلي استهدف بناية سكنية من ثلاثة طوابق قرب جامعة الأزهر بمدينة غزة.

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