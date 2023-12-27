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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قادما من سوريا.. قصف الجولان المحتل بصاروخ

ارشيفي
ارشيفي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأنه تم إطلاق صاروخ منذ قليل علي الجولان المحتل قادما من سوريا .

وفي وقت سابق؛ كانت  مصادر أمنية، ووسائل إعلام حكومية في إيران، ذكرت بأن غارة جوية إسرائيلية على أطراف العاصمة السورية دمشق، قتلت مستشاراً كبيراً في "الحرس الثوري" الإيراني، فيما توعدت طهران بالرد على إسرائيل.

وقالت المصادر إن المستشار المعروف باسم سيد رضي موسوي، هو المسؤول عن تنسيق التحالف العسكري بين سوريا وإيران.

و موسوي هو أحد أقدم مستشاري "الحرس الثوري" في سوريا، فيما أفادت قناة "العالم" الإيرانية الرسمية بأن الحرس الثوري "توعد إسرائيل بالرد على اغتيال أحد قادته في غارة بسوريا".

وذكر التلفزيون الرسمي أن موسوي كان "أحد رفاق قاسم سليماني"، قائد فيلق "القدس" التابع لـ"الحرس الثوري" الذي لقي حتفه في هجوم بطائرة أمريكية مسيرة في العراق عام 2020.

 

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