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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إسعاد يونس وأحمد العوضي.. السينمات تستقبل 5 الأفلام في يناير 2024

بوسترات أفلام يناير
بوسترات أفلام يناير

تستعد دور العرض السينمائية لاستقبال مجموعة من الأفلام الجديدة مع بداية عام 2024، لكثير من نجوم الفن وعلى رأسهم اسعاد يونس وأحمد العوضي وليلى علوي.

وتشمل القائمة الجديدة لأفلام يناير 2024 أعمال متنوعة ما بين الدراما والأكشن والكوميدي والاجتماعي وتكون البداية مع فيلم الاسكندراني.

تفاصيل فيلم الاسكندراني 

يعتبر فيلم الإسكندراني أول عمل سينمائي من بطولة الفنان أحمد العوضي، لذلك يترقب طرحه العديد من جمهور الفنان، لرؤيته سينمائيًا كما أبدعهم دراميًا خلال السنوات الماضية في مواسم رمضان بشخصيات الخديوي والكوماندا وغيرهم ممن حقق نجاحا كبيرًا.

ويشارك في فيلم الإسكندراني بجانب الفنان أحمد العوضي والفنانة زينة، مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: بيومي فؤاد، حسين فهمي، عصام السقا، صلاح عبد الله،  وغيرهم، والعمل بقيادة المخرج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

وحددت الشركة المنتجة يوم 4 يناير 2024، موعدًا لطرح الفيلم بجميع دور العرض السينمات في مصر ضمن موسم الأفلام الشتوية واحتفالات رأس السنة الميلادية، ومن المقرر عرضه في عدد من دول الخليج في 11 يناير المقبل.

 

فيلم عصابة عظيمة 

فى نفس اليوم أيضا، 4 يناير 2024، يعرض فيلم عصابة عظيمة للفنانة إسعاد يونس وهو الفيلم الذى تعود به إلى السينما بعد فترة طويلة من الغياب.
 

تفاصيل فيلم عصابة عظيمة 

تدور أحداث فيلم عصابة عظيمة حول إسعاد يونس التي تجسد شخصية والدة كريم عفيفي، وتتعرض لعملية احتيال كبيرة، ويتفق الثنائي على خطة لاستعادة حقوقهما.

العمل يشارك في بطولته بجانب إسعاد يونس عدد كبير من الفنانين علي راسهم رنا رئيس، ومطرب المهرجانات عنبة، كريم عفيفي، فرح الزاهد، وغيرهم من الفنانين، والفيلم من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان.

 

فيلم الحريفة 

يشهد شهر يناير 2024 أيضا طرح فيلم جديد بعنوان الحريفة، وهو تجربة سينمائية مختلفة تضم مجموعة من الوجوه الجديدة، بالإضافة إلى الفنان الشاب نور النبوي.

ويتكلم الفيلم حول “ماجد” لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية للانتقال من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ويحلمون معا أن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.

 

تفاصيل فيلم الحريفة 

فيلم الحريفة من المقرر طرحه يوم 4 يناير 2024 في دور العرض المصرية، ويوم 11 يناير 2024 في الدول العربية، وهو من بطولة: نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، وآخرين، مع ظهور خاص لبيومي فؤاد، وشريف الدسوقي، ونجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، وهو من إنتاج "تي فيجن" طارق الجنايني، تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.

 

فيلم أنا وابن خالتي

أيضا من الأفلام التي ستطرح خلال يناير 2024، فيلم أنا وابن خالتي ، للفنانين بيومي فؤاد وسيد رجب.
 

تفاصيل فيلم أنا وابن خالتي

فيلم "أنا وابن خالتي" تدور أحداثه حول شخصين يقعان فى عدة مغامرات لكل منهما مغامرة فى حياته، حيث تدور الأحداث فى إطار كوميدي اجتماعي.

فيلم "أنا وابن خالتى" بطولة النجوم سيد رجب وبيومى فؤاد وهنادى مهنى، وعلى لوكا، إنعام سالوسة، من تأليف دعاء عبد الوهاب وعمرو أبو زيد، ومن إخراج أحمد صالح.

 

فيلم مقسوم 

وفى يوم 18 يناير 2024 تستعد الشركة المنتجة لطرح فيلم مقسوم فى دور العرض السينمائية والفيلم بطولة ليلى علوي وشرين رضا وسماء إبراهيم.
 

تفاصيل فيلم مقسوم

تدور قصة الفيلم حول 3 مطربات كن يعملن في فرقة موسيقية خلال التسعينيات، وبعد مرور 30 عامًا، يجتمعن مرة أخرى، ويقررن العودة إلى النشاط الفني، ومع ذلك تواجه حياتهن العديد من المشاكل والصعوبات، وتتناول القصة جوانب اجتماعية كوميدية موسيقية.

ويشكل فيلم "مقسوم" أول تعاون فني بين ليلى علوي وشيرين رضا، حيث لم يلتقيا في أي أعمال سينمائية سابقة.

فيلم الاسكندرانى فيلم الحريفة فيلم انا وابن خالتى فيلم مقسوم

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