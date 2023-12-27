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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستان لافت .. دينا داش تثير الجدل على السوشيال ميديا | شاهد

دينا داش
دينا داش

شاركت البلوجر دينا داش ، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام  صورة جديدة.

 وظهرت دينا بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستانًا قصيرًا باللون الأخضر احتفالا بالسنة الجديدة 2024.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت دينا داش على وضع المكياج بلمسات بسيطة وترك شعرها منسدلا على كتفيها.

وتتميز دينا داش بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

 وتعتمد دينا داش ،  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد دينا داش على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

IMG_4553
IMG_4553
فستان ملفت إطلالات دينا داش دينا داش

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