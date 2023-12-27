غياب هالاند .. تشكيل مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

أعلن فريقا مانشستر سيتي وإيفرتون، عن تشكيليهما الأساسيين لمواجهتهما على أرض الثاني، ضمن الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويتواصل غياب المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، عن صفوف مانشستر سيتي بداعي الإصابة، وسيحل مكانه الأرجنتيني جوليان ألفاريز كمهاجم صريح.



وسيتلقى ألفاريز الدعم من الجناحين الإنجليزيين فيل فودين وجاك جريليش، ومن خلفهم صانع الألعاب البرتغالي برناردو سيلفا.



في الناحية المقابلة، كان لافتا في تشكيلة إيفرتون، مشاركو بيتو كمهاجم صريح على حساب الدولي الإنجليزي دومينيك كالفرت لوين الجالس على دكة البدلاء.



وفيما يلي تشكيل الفريقين لهذه المباراة:



مانشستر سيتي: إيدرسون، ووكر، ستونز، أكانجي، آكي، رودري، نونيز، سيلفا، فودين، جريليش، ألفاريز.



المدرب: بيب جوارديولا.



إيفرتون: بيكفورد، باترسون، تاركوفسكي، برانثوايت، ميكولينكو، أونانا، جوميز، جارنر، هاريسون، ماكنيل، بيتو.



المدرب: شون دايتش.