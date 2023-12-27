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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد بيبو يكشف خطة الأهلي لمباراة نهائي كأس السوبر المصري

صدى البلد

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق جزءا من  تصريحات  خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعيفيسبوك


 وكتب أحمد حسن :"خالد بيبو: الأهلي خاض نهائيات عديدة في تاريخه.. نعرف أن المباراة تبدأ مع الصافرة وتنتهي بها، لذا يجب أن نبقى مركزين طيلة الدقائق التسعين، وبالطبع سيكون من الأفضل أن نقتل المباراة مبكرًا، لكن في النهاية المباراة تستمر 90 دقيقة".

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي الذي أقيم على أحد الملاعب الفرعية كريكت باستاد محمد بن زايد، من أجل الاستعداد لمباراة فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري.

وبدأ المران بمحاضرة نظرية من جانب مارسيل كولر المدير الفني للفريق، شرح بعض النقاط المهمة، وحرص خلالها على إسداء بعض النصائح الفنية للاعبين، وشدد على ضرورة التزام كل لاعب بالمهام المحددة، من أجل تحقيق الفوز باللقب.

وأدى لاعبو الأهلي تدريبات بدنية مكثفة تحت قيادة أندريس إندويا مخطط أحمال الفريق، بعدها بدأ الفريق في إجراء تدريبات متنوعة بالكرة.

فيما قاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى تدريبات قوية للحراس، وأجرى مارسيل كولر تقسيمة قبل نهاية المران.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع فيوتشر مساء غد الخميس، وذلك في تمام السابعة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيتالإمارات، على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي.

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