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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لاعب الأهلي السابق: مارسيل كولر استعاد مرونته من جديد بعد نزيف النقاط|فيديو

عمرو الحديدي لاعب
عمرو الحديدي لاعب الأهلي السابق

قال عمرو الحديدي، لاعب الأهلي السابق، إن الأهلي يطمح للفوز ببطولة كأس السوبر ليختم العام ببطولة بعد الانتهاء من كأس العالم للأندية ونجاحه في تحقيق البرونزية للمرة الرابعة، موضحًا أن الأهلي سيخوض نهائي أمام نادي فيوتشر، إذ إن الفريق قدّم مباراة قوية أمام نادي بيراميدز. 

حديث عن مباراة الأهلي وفيوتشر 

وأضاف "الحديدي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن سيراميكا قدّم مباراة قوية أمام نادي الأهلي، ولكن الأهلي نجح من خلال إمكانيات إمام عاشور من التأهل للمباراة النهائية، واللاعب تألق بشكل واضح، واستحق رجل المباراة. 

وتابع لاعب الأهلي السابق، أن إمام عاشور كان من الممكن أن يتعرض لإصابة في كرة الهدف في مرمى سيراميكا كيلوباترا، ألا أن اللاعب أخذ المخاطرة ونجح في التأهل لمباراة النهائية، لافتا إلى أن غرور مارسيل كولر جعل هناك مسلسل من نزيف النقاط للأهلي في الدوري. 

واستكمل، أن مرونة كولر في الفترة الأخيرة واحتضانه للاعبين أعاد المدير الفني الذي يعرفه اللاعبون والجماهير جيدًا. 

الأهلى عمرو الحديدى مباراة الأهلي وفيوتشر أحمد موسى برنامج على مسئوليتي

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