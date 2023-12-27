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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نهائي السوبر المصري| أحمد حسن يكشف مفاجأة لـ فيوتشر قبل لقاء الأهلي

صدى البلد

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، عن عودة محمود كهربا إلى تشكيل الأهلي في مباراة فيوتشر بنهائي كأس السوبر المصري، غدا.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" خاص - كهربا يعود لقيادة هجوم الأهلي أمام فيوتشر في نهائي كأس السوبر".

وسبق أن أعلن روى فيتوريا، المدير الفني لـ منتخب مصر، قراره باستبعاد كهربا من معسكر المنتخب الأخير لمباراتي تونس والجزائر.

وقال فيتوريا خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم فايق المذاع على أون تايم سبورتس 2"،: تم استبعاد كهربا خلال ذلك المعسكر؛ بسبب إيقافه محليا عن المباريات.

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