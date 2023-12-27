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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلان أسماء الطاقم التحكيمي لنهائي السوبر بين الأهلي وفيوتشر

صدى البلد

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية تعيين الدولي محمد عادل حكماً لمباراة الأهلي وفيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري المقرر إقامتها غدًا الخميس في أبو ظبي بالإمارات، بينما يقود الدولي محمود عاشور كابينة الفار.

 

وطاقم الحكام يضم: "محمد عادل حكماً للساحة، ومحمود أبوالرجال، وأحمد  حسام طه حكمين مساعدين، وأحمد توفيق حكما مساعدا احتياطيا، ومحمد معروف حكما رابعا، ومحمود عاشور حكم فيديو ومعه يوسف البساطى مساعد فيديو".

 

ويلتقى فريق الأهلى في السابعة مساء غدٍ الخميس، مع مودرن فيوتشر على ستاد محمد بن زايد بدولة الامارات في نهائي كأس السوبر المصري.

 

وتنقل مباراة الأهلى ومودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري عبر شبكة قنوات "أبو ظبي" الرياضية و"قناة أون تايم سبورتس".

 

وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري للأبطال عقب الفوز على سيراميكا بهدف نظيف في نصف نهائي السوبر، بينما تأهل فيوتشر إلى النهائي عقب الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 14 / 13 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

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