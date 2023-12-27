متظاهرون مؤيدون لفلسطين يغلقون الطرق المؤدية إلى المطار بنيويورك ولوس أنجلوس

أغلق محتجون مؤيدون لـ فلسطين لفترة وجيزة طرق الدخول إلى مطاري نيويورك ولوس أنجلوس اليوم الأربعاء، ما أجبر بعض المسافرين على الانطلاق سيرا على الأقدام لتجاوز الطريق المزدحم.

وبينما واجهت شركات الطيران الأمريكية اندفاعا في السفر لقضاء العطلات، تسببت المظاهرات في ازدحام حركة المرور في ضواحي مطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك ومطار لوس أنجلوس الدولي.

وفي نيويورك أغلق نشطاء الطريق ورفعوا لافتات تطالب بإنهاء العدوان الإسرائيلي علي غزة مما أدى إلى توقف حركة المرور على الطريق السريع المؤدي إلى المطار لنحو 20 دقيقة.

وأظهر مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي ركابا، بعضهم يحمل حقائب، يتركون المركبات خلفهم ويتخطون الحواجز على الطريق السريع.