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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

متظاهرون مؤيدون لفلسطين يغلقون الطرق المؤدية إلى المطار بنيويورك ولوس أنجلوس

أرشيفية
أرشيفية

أغلق محتجون مؤيدون لـ فلسطين لفترة وجيزة طرق الدخول إلى مطاري نيويورك ولوس أنجلوس اليوم الأربعاء، ما أجبر بعض المسافرين على الانطلاق سيرا على الأقدام لتجاوز الطريق المزدحم.

وبينما واجهت شركات الطيران الأمريكية اندفاعا في السفر لقضاء العطلات، تسببت المظاهرات في ازدحام حركة المرور في ضواحي مطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك ومطار لوس أنجلوس الدولي.

وفي نيويورك أغلق نشطاء الطريق ورفعوا لافتات تطالب بإنهاء العدوان الإسرائيلي علي غزة مما أدى إلى توقف حركة المرور على الطريق السريع المؤدي إلى المطار لنحو 20 دقيقة.

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وأظهر مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي ركابا، بعضهم يحمل حقائب، يتركون المركبات خلفهم ويتخطون الحواجز على الطريق السريع.

غزة لوس أنجلوس نيويورك فلسطين

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