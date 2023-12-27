خطوة مهمة .. البيت الأبيض يعلق على تعيين منسقة أممية في غزة

أكد البيت الأبيض، أن تعيين الدبلوماسية الهولندية سيجريد كاج في منصب منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في قطاع غزة "خطوة مهمة بينما تواصل واشنطن العمل مع الأمم المتحدة كشريك مهم في إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في غزة".

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال البيت الأبيض في بيان صادر اليوم الأربعاء، إن “الولايات المتحدة أكبر داعم مالي لجهود المساعدة الإنسانية لدعم المدنيين الفلسطينيين العالقين وسط الحرب بين إسرائيل وحماس”.

وأضاف أن واشنطن ترحب بقيادة سيجريد كاج وتتطلع إلى العمل معًا بشكل وثيق لزيادة تدفق المساعدات إلى غزة، وضمان السلامة والأمن لتوصيل المساعدات والعاملين في المجال الإنساني الذين يقدمون الدعم المنقذ للحياة للمحتاجين.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت أمس الثلاثاء، تعيين وزيرة المالية الهولندية سيجريد كاج منسقة للشؤون الإنسانية في قطاع غزة.

ومن المقرر أن تتولى كاج إقامة آلية أممية "لتسريع شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة عبر دول ليست طرفا في النزاع".

ورحبت الخارجية الأمريكية بتعيين سيجريد كاج منسقة للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان صادر عنه إن "الولايات المتحدة ترحب بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تعيين الهولندية سيجريد كاج في منصب المنسقة الكبيرة لشؤون الإعمار والقضايا الإنسانية في قطاع غزة".

وأضاف ميلر أن واشنطن تعول على التنسيق بين كاج والأمم المتحدة في إطار الجهود لنقل المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في فلسطين.