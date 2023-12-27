الاحتلال يدمر 3 آبار موصولة بـ نفق أسفل مستشفى الرنتيسي في غزة

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه حدد موقعًا ودمر 3 آبار في منطقة مستشفى الرنتيسي للأطفال في مدينة غزة، والتي تتصل بممرات تحت الأرض أسفل المركز الطبي.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، ادعى جيش الاحتلال أن عملياته كشفت أن الآبار الثلاثة “متصلة بشبكة واسعة تحت الأرض تمتد تحت المستشفى، ويبلغ طولها عدة كيلومترات وتؤدي إلى نقاط استراتيجية في قلب مدينة غزة”.

وزعم أن حركة حماس استخدمت النفق في الرنتيسي كمركز قيادة لإدارة القتال ضد إسرائيل.

وفي أحد الأعمدة، الذي تم العثور عليه في مدرسة ثانوية مجاورة للرنتيسي، يوجد مصعد يتجه للأسفل حوالي 20 مترًا، وفقًا لما ذكره الاحتلال.

وأضاف أن عمودًا آخر تم العثور عليه في منزل قائد في القوات البحرية التابعة لحماس، كان به باب ضد الانفجار لمنع القوات من الدخول.

وبعد التحقيق في الأمر، تم هدم شبكة الأنفاق من قبل المهندسين القتاليين، على حد زعم الاحتلال.