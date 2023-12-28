الرابع| إصابة جديدة تضرب مانشستر سيتي

تعرض جون ستونز مدافع مانشستر سيتي، لإصابة خلال لقائه مع مضيفه إيفرتون مساء الأربعاء، ضمن الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي انتهى بفوز السيتى بـ 3-1.

وفي الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الأول، حاول مدافع مانشستر سيتي، جون ستونز، إبعاد الكرة من أمام مهاجم إيفرتون بيتو، ليتعرض لإصابة في قدمه، ورغم محاولته إكمال اللقاء، خرج ستونز من الملعب، ليزج المدرب بيب جوارديولا بالكرواتي جوسكو جفارديول بدلا منه.

وكان ستونز قد غاب عن مباريات عديدة في النصف الأول من الموسم الحالي، بسبب الإصابة أيضا.

ويغيب عن صفوف مانشستر سيتي حاليا بسبب الإصابة، كل من كيفن دي بروين وجيريمي دوكو، إلى جانب المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند.

وهذه هي أول مباراة يخوضها مانشستر سيتي، منذ فوزه بلقب كأس العالم للأندية، بتفوقه في النهائي على فلومينينسي البرازيلي برباعية نظيفة.