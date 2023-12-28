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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تسلا تشكف عن موديل Y المحدث في هذا الموعد

صدى البلد

بعد الكشف عن الطراز 3 المحدث تحت الاسم الرمزي "Project Highland"، تستعد شركة تسلا الآن لتحديث جوهري للطراز Y في عام 2024. ومن المتوقع إطلاق الإصدار الجديد في منتصف العام تقريبًا. 

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تسلا تشكف عن موديل Y المحدث في هذا الموعد

ستظهر عملية التحديث لأول مرة في الصين، حيث تكافح شركة صناعة السيارات للبقاء في صدارة المنافسة المحلية، الأمر الذي يهدد مكانتها كأكبر مصنع للسيارات الكهربائية.

 

في حين قدمت تسلا تحديثًا للطراز Y في الصين في وقت سابق من هذا العام، إلا أنه كان تحديثًا بسيطًا، ويتميز في المقام الأول بتصميمات جديدة للعجلات وتحسينات في الإضاءة. من المتوقع أن تجلب عملية التحديث القادمة لعام 2024 تغييرات أكثر أهمية بكثير على سيارة الكروس أوفر الكهربائية الشهيرة.

 

وتقوم شركة صناعة السيارات بإعداد مصنعها في شنجهاي لإجراء تحديث أكثر جوهرية، والذي يمكن أن يبدأ في منتصف عام 2024، وفقًا لمصادر تحدثت إلى بلومبرج بشرط عدم الكشف عن هويتها. ستؤثر المراجعات على الداخل والخارج.

تسلا تشكف عن موديل Y المحدث في هذا الموعد

من أجل الاستعداد للطراز Y المحدث، ستتوقف المرحلة الثانية من منشأة تسلا في شنجهاي عن الإنتاج لمدة أسبوع تقريبًا خلال عطلة رأس السنة الجديدة (والتي سيتم الاحتفال بها في الصين في 10 فبراير) لإجراء ترقيات جزئية. ومع ذلك، سيتعين إجراء المزيد من التعديلات قبل بدء الإنتاج.

 

يعد هذا التحديث بمثابة صفقة كبيرة لشركة تسلا، خاصة في الصين حيث يشكل الطراز Y ما يقرب من 75% من مبيعاتها. على الرغم من أنها من أكثر السيارات مبيعًا على مستوى العالم، إلا أنها تواجه منافسة شرسة من اللاعبين المحليين مثل BYD و Xpeng، الذين يتوقون إلى الإطاحة بشركة Tesla كبطل للسيارات الكهربائية.

 

ولسوء الحظ، ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كانت تسلا تنوي تنفيذ هذه التغييرات في المركبات الموجهة إلى أسواق عالمية أخرى، ولا تزال الطبيعة الدقيقة لهذه التعديلات غير محددة.

 

من المحتمل أنها ستعكس التحديثات التي شوهدت في سيارة السيدان موديل 3 ذات الصلة، والتي حصلت على تصميم خارجي أكثر وضوحًا ونطاق أوسع. كما تم تحسين المقصورة الداخلية واكتسبت ميزات أمان جديدة مثل نظام مراقبة النقطة العمياء وغطاء المحرك النشط لحماية المشاة. يظهر هذا التحديث أيضًا لأول مرة في الأسواق الدولية قبل طرحه في السوق المحلية لشركة تسلا في الولايات المتحدة.

byd Xpeng Project Highland تسلا

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