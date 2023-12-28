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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قائد الحرس الثوري الإيراني: طوفان الأقصى لم تكن انتقامًا لاغتيال قاسم سليماني

قائد الحرس الثوري
قائد الحرس الثوري الإيراني

قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، اليوم الخميس، إن عملية طوفان الأقصى كانت عملية فلسطينية خالصة، وخطط لها وقام بها الفلسطينيون بأنفسهم دون تدخل خارجي.

وأضاف «سلامي» في تصريحات له، أن عملية طوفان الأقصى لم تكن انتقامًا لـ قاسم سليماني، فنحن من سيقوم بالانتقام له ولأبو مهدي المهندس، لافتًا إلى أن طوفان الأقصى قام بها الفلسطينيون رداً على إهانة وتدنيس المسجد الأقصى وجرائم الاحتلال الإسرائيلي على مدى 75 عاما.

وأوضح أن حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي والمقاومة في غزة هم من قاموا بعملية طوفان الأقصى بشكل مستقل، وعلموا العالم معنى المقاومة.

وأشار قائد الحرس الثوري الإيراني، إلى أن جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان، ورغم أنهما مرتبطان بمحور المقاومة، إلا أنهما مستقلان في قراراتهما.

وشدد سلامي على أن الحرس الثوري الإيراني عندما يقوم بعمليات ضد أهداف أمريكية أو إسرائيلية فإنه نتبنى ذلك ولا يخفيه، مؤكدا على أن الحرس الثوري لن يصمت على اغتيال أبناء هذا الوطن وسنقوم بالانتقام لهم.

وقال قائد الحرس الثوري الإيراني، إن الاحتلال الإسرائيلي يتكبد خسائر كبيرة في قطاع غزة.

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