تحرك عاجل من إيران ضد إسرائيل بعد اغتيال مستشار الحرس الثوري بسوريا

دعا مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إدانة إسرائيل لتصرفاتها في المنطقة، واصفا إياها بأنها "تهديد خطير للسلام والأمن العالمي”.

جاء هذا التصريح على لسان مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة بعد هجوم صاروخي إسرائيلي على مشارف دمشق يوم الاثنين، أدى إلى مقتل رضي موسوي، مستشار الحرس الثوري الإيراني.

إيران تتحرك في مجلس الأمن الدولي

وحسب وكالة أنباء “فارس” الإيرانية، قال أمير سعيد إيرواني: "تطلب جمهورية إيران الإسلامية من مجلس الأمن أن يفي بالتزاماته القانونية للحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وأن يدين بشدة الأنشطة الخبيثة التي يقوم بها النظام الإسرائيلي وأعماله الإرهابية العدوانية في المنطقة، والتي تشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن العالمي”.

وشدد إيرواني على أن “النظام الإسرائيلي يشارك بنشاط في أعمال إرهابية على حدود سوريا، والتي تستهدف المستشارين العسكريين الإيرانيين، الموجودين بشكل قانوني في الجمهورية العربية السورية للمساعدة في مكافحة الإرهاب”.