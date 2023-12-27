بقذيفة الياسمين 105.. القسام تدمر ناقلة جند لقوات الاحتلال بوسط غزة

أعلنت كتائب القسام تدمير ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.



واستهدفت "كتائب القسام" دبابة صهيونية بقذيفة "الياسين 105" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.



ومن جانبها؛ ذكرت "سرايا القدس" انها اسقطت طائرة صهيونية بدون طيار من طراز "Sky Racing" - رقم 523 - في سماء مدينة غزة.

وقالت "سرايا القدس" أيضا : في تمام الساعة الواحدة ظهراً، خاض مجاهدونا اشتباكات ضارية مع قوة صهيونية راجلة قوامها 10 جنود وكلب استخباري بالأسلحة المناسبة وأوقعتها بين قتيل وجريح في محور الكتيبة بخانيونس.