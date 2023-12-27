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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

والانسحاب من القطاع..

تحالف القوى الفلسطينية : نؤكد على ضرورة وقف العدوان الصهيوأمريكي

ارشيفي
ارشيفي

 أعربت القيادة المركزية لتحالف القوى الفلسطينية (حماس، الجهاد، الشعبية-القيادة العامة، جبهة النضال الشعبي، جبهة التحرير، الصاعقة، فتح الانتفاضة) تقديرها للشعب الفلسطيني الصابر ورجال المقاومة الباسلة الذين يخوضون المعركة دفاعاً عن الشعب والأرض والمقدسات. 

 

وذكر التحالف في بيان له  ان المعركة شكلت محطة مجيدة ونوعية في تاريخ القضية الفلسطينية ووجهت ضربة استراتيجية للاحتلال ودوره الوظيفي في المنطقة كحامٍ لمصالح أمريكا والغرب في منطقتنا.

كما أكدت على موقف المقاومة الموحد بضرورة وقف العدوان الصهيوأمريكي أولاً وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والوقود وإخراج الجرحى للعلاج في الخارج وإجراء صفقة تبادل على قاعدة الكل مقابل الكل.

كما حي التحالف الأمتين العربية والإسلامية  وأحرار العالم الَّذين يقفون مع الشعب الفلسطيني وقضيته، داعيا إلى مزيد من الخطوات الداعمة لصمود شعبنا ومقاومته.

وقال البيان نؤكد أهمية توحيد الموقف والصف الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وعدوانه المتواصل على شعبنا في كل مكان، وضرورة إعادة ترتيب البيت الفلسطيني بعد وقف العدوان بما يتناسب مع تضحيات شعبنا وبطولات المقاومة.

وأضاف : نحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة من المجازر والمذابح التي يتعرض لها شعبنا، وإن استمرار حرب الإبادة في غزة ما كان ليحصل لولا الدعم العسكري والمادي والسياسي الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي.

وأتم : نطالب المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية للضغط من أجل وقف العدوان الإسرائيلي فوراً وإدخال المساعدات العاجلة لشعبنا وإخراج آلاف الجرحى للعلاج في الخارج مع التأكيد على رفض مشاريع العدو لتهجير شعبنا خارج قطاع غزة.

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