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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن : الضربات الأمريكية على العراق تهدف إلى ردع إيران ووكلائها

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن الضربات الجوية التي شنها الجيش الأمريكي الاثنين في العراق تهدف إلى ردع إيران والفصائل المدعومة منها لشن أو دعم هجمات على أفراد ومنشآت أمريكية.

ونفذ الجيش الأمريكي ضربات جوية انتقامية الاثنين الماضي في العراق بعد هجوم بطائرة بدون طيار شنته فصائل متحالفة مع إيران، ما أدى إلى إصابة حرجة لأحد أفراد الخدمة الأمريكية وجرح جنديين أمريكيين آخرين.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال بايدن اليوم الأربعاء "كانت الضربات تهدف إلى تقليص وتعطيل سلسلة الهجمات المستمرة ضد الولايات المتحدة وشركائنا، وردع إيران والجماعات المدعومة منها لشن أو دعم المزيد من الهجمات على أفراد ومنشآت الولايات المتحدة".

وأضاف في رسالة إلى كبار قادة الكونجرس الأمريكي أن "الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ المزيد من الإجراءات، حسب الضرورة والمناسبة، للتصدي لمزيد من التهديدات أو الهجمات".

وقال الجيش الأمريكي حينها إن الضربات الأمريكية في العراق قتلت على الأرجح "عددا من عناصر حزب الله" ودمرت منشآت تستخدمها الجماعة.

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