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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع المياه من أنفاق الغربية عقب تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ

محافظ الغربية
محافظ الغربية

واصل الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، متابعته اللحظية والدقيقة لجهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة في رفع نواتج الأمطار من كافة الانفاق والكباري بنطاق محافظة الغربية.

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كما تابع محافظ الغربية بنفسه استمرار عمليات سحب وتصريف مياه الأمطار من الأنفاق والكباري بمراكز ومدن المحافظة للتأكد من انتظام عمليات إزالة أي تجمعات المياه لضمان عدم إعاقة الأمطار للحركة المرورية لتلافى مشاكل زيادة المياه المتراكمة.

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الجدير بالذكر أن محافظ الغربية يقوم بجولات ميدانية موسعة منذ سقوط الأمطار ليلا لما بعد منتصف الليل وممتدة حتى صباح اليوم للتأكد من رفع نواتج الأمطار بالمحافظة.

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الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية السيء الأنفاق والكبارى تصريف مياه تجمعات المياه بمراكز ومدن المحافظة دكتور طارق رحمى حركة المرورية محافظة الغربية محافظ الغربية موجة من الطقس السيئ

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