رفع المياه من أنفاق الغربية عقب تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ

واصل الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، متابعته اللحظية والدقيقة لجهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة في رفع نواتج الأمطار من كافة الانفاق والكباري بنطاق محافظة الغربية.

كما تابع محافظ الغربية بنفسه استمرار عمليات سحب وتصريف مياه الأمطار من الأنفاق والكباري بمراكز ومدن المحافظة للتأكد من انتظام عمليات إزالة أي تجمعات المياه لضمان عدم إعاقة الأمطار للحركة المرورية لتلافى مشاكل زيادة المياه المتراكمة.

الجدير بالذكر أن محافظ الغربية يقوم بجولات ميدانية موسعة منذ سقوط الأمطار ليلا لما بعد منتصف الليل وممتدة حتى صباح اليوم للتأكد من رفع نواتج الأمطار بالمحافظة.

IMG-20231228-WA0032

IMG-20231228-WA0031

IMG-20231228-WA0030

IMG-20231228-WA0029

IMG-20231228-WA0028

IMG-20231228-WA0027

IMG-20231228-WA0026

IMG-20231228-WA0023

IMG-20231228-WA0024

IMG-20231228-WA0025

IMG-20231228-WA0021

IMG-20231228-WA0022

IMG-20231228-WA0020

IMG-20231228-WA0019