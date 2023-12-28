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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات إسرائيلية كبيرة تقتحم المنطقة الشرقية لنابلس بالضفة الغربية

أرشيفية
أرشيفية

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المنطقة الشرقية لمدينة نابلس بالضفة الغربية، بعد منتصف ليل الأربعاء.

وأفادت مصادر محلية لـ "وفا"، بأن القوات الإسرائيلية وآلياتها العسكرية اقتحمت المنطقة الشرقية لنابلس من جهة حاجز بيت فوريك وسيرت آلياتها العسكرية.

من جانب آخر، قالت "وفا" إن  قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين بالضفة الغربية، بعد منتصف ليل الأربعاء، وسط اندلاع مواجهات وإطلاق نار.

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ونقلت الوكالة عن مصادر محلية، أن القوات الإسرائيلية اقتحمت المدينة، وسيرت آلياتها العسكرية تجاه "دوار البطيخة" ودوار السينما بالمدينة، حيث اندلعت مواجهات وصفت بـ" العنيفة" أطلقت خلالها النار بكثافة.

وتحدثت المصادر لـ"وفا"، عن إطلاق نار في "واد برقين" وتخوم مخيم جنين، إثر عمليات اقتحام مماثلة ومواجهات مع المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.

الجيش الإسرائيلي نابلس مدينة نابلس الضفة الغربية الضفة

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