صيادون يعثرون على سائق محاصر في شاحنة لمدة ستة أيام في ولاية أمريكية

عثر صيادان في ولاية إنديانا على سائق محاصر في سيارته تحت جسر لمدة ستة أيام بعد تعرضه لحادث.

وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية، كان ماريو جارسيا وصهره نيفاردو دي لا توري يقضيان الوقت في الجوار أثناء انتظار زوجتيهما عندما اكتشفا ماثيو ريوم، الذي تحطمت شاحنته في 20 ديسمبر.

ووفقًا لنقابة ريوم، تم بتر ساقه اليسرى منتصف الساق إلى الأسفل، وهو الآن في العناية المركزة بعد نقله إلى مستشفى ميموريال في ساوث بيند.

وقال الرقيب جلين فيفيلد، من شرطة ولاية إنديانا، إنه لولا تواجد الصيادين في المنطقة، كانت نتيجة الحادث كانت مختلفة.

وصرح جارسيا بأنه رأى الشاحنة المحطمة وكان يقوم بنقل وسادة هوائية عندما لاحظ وجود ريوم.

وأوضح جارسيا أن السائق أخبرهم بأنه كان محاصرًا ومثبتًا في مقعده تحت الجسر بالقرب من بورتاج، وأنه حاول الصراخ لكنه لم يتمكن من سماعه أحد.

وقد أشار جارسيا إلى أن السائق نجا فقط بشرب مياه الأمطار حيث لم يكن لديه أي طعام.

تعليقًا على الواقعة، صرح الرقيب فيفيلد بأنه كان يعتقد أنه لو لم يتم اكتشاف السائق في ذلك الوقت، فإنه لم يكن سيتمكن من البقاء طوال الليل بسبب الطقس البارد.

وأعرب جارسيا عن سعادته الكبيرة لاكتشاف السائق وقال إنه أخبرهم بأنه كان هناك لفترة طويلة وفقد الأمل تقريبًا بسبب عدم وجود أي شخص يسمعه.

تم العثور على السائق بفضل جهود الصيادين الذين كانوا في المنطقة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتؤكد الشرطة أنه لم يتم الإبلاغ عن الحادث قبل اكتشاف السيارة المحطمة تحت الجسر.