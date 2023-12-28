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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يحيى الموجي ضيف "بالخط العريض".. الجمعة

صدى البلد

يحل الموسيقار يحيى الموجي، ضيفا في حلقة جديدة من برنامج بالخط العريض، مع الإعلامية إيمان أبوطالب، مساء الجمعة على شاشة قناة الحياة.

 يكشف يحيي الموجي  خلال الحلقة عن الكثير من الأسرار والكواليس في حياة والده الراحل الموسيقار محمد الموجي.

ويرد يحيى الموجي، على ما أثير بشأن ضرب عمرو دياب، في إحدى الحفلات.

وتحدث يحيي  الموجي، خلال الحلقة عن كواليس تلحين والده لأغنية صافيني مرة، للعندليب الأسمر، قائلا: عبدالحليم كان بيروح مع والدي يسمع الأغنية للمطربين بصوته.. قاله خلاص يا عبدالحليم غنيها ورزقي ورزقك على الله.

وسرد  يحيى الموجي لأول مرة عن كواليس فيلم الإسكندراني، بطولة الفنان أحمد العوضي وإخراج خالد يوسف.

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وقال الموجي، إن والده عقد عدة جلسات مع الفنانة نجاة الصغيرة لتحضير أغنية جديدة له، لكنه انصاع لطلب عبدالحليم حافظ، بغناء الأغنية، وأصبحت إحدى أشهر أغاني العندليب بعد ذلك، كما كشف الموجي، عن أصعب أغاني عبدالحليم التي كان يرفض غناءها خوفا من دخول المستشفى.

واوضح  الموجي، إنه لا يعرف المطرب الشهير ويجز، ولم يسمع عنه من قبل، ولأول مرة خلال الحلقة، أهدى الموسيقار توزيعا جديدا لإحدى أغاني العندليب.  

يذاع برنامج "بالخط العريض"، تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب، الجمعة الثامنة مساءا على شاشة قناة الحياة.

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