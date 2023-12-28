أبرزهم ليلي علوي ونانسي عجرم.. شاهد احتفال النجوم بالكريسماس في أجواء عائلية

قالت الإعلامية نهاد سمير، إن نجوم الفن أحتفلوا بالكريسماس، ولكن هذا العام لم يكن مثل كل عام بسبب أنها كانت إحتفالات بسيطة وعائلية جدا، بسبب ما تتعرض له غزة من دمار.

وأضافت الإعلامية نهاد سمير، خلال برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن نجوم كثيرة ظهروا فى الإحتفالات مع عائلتهم مثل: الفنانة سيرين عبد النور التي وضعت صورة مع عائلتها وليلي علوي وكارول سماحة وغيرهم كثيرون من النجوم الأخرين.

وتابعت الإعلامية نهاد سمير: “أيضا مثل الفنانة نانسي عجرم التي ظهرت مع أولادها.. وبعدها كثيرون من جمهورها سأل عن سبب غياب زوجها، إلا أنها بعدها مباشرة ظهرت وهم يحتفلون بعيد ميلاده”.