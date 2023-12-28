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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعراض تشير الي الإصابة بتصلب الشرايين.. أغربها فقدان الشهية

أعراض تصلب وانسداد
أعراض تصلب وانسداد الشرايين

تصلب وانسداد الشرايين، وهي حالة تتراكم فيها الدهون على جدران الشرايين، ما يسبب تصلبها وتضيقها، الأمر الذي يحد من تدفق الدم والأكسجين للأعضاء الحيوية، ويزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم، والتي قد تمنع تدفق الدم إلى القلب والدماغ وهي حالة شديدة الخطورة،ومشكلة تصلب الشرايين أن أعراضه لا تظهر على المريض في البداية ولا يدرك كثير من المرضى أنهم مصابون به، وقد يتعرض المريض لنوبات قلبية وسكتات دماغية بشكل مفاجئ، ما قد يهدد حياته،لذا فى هذا التقرير نوضح أعراض تصلب الشرايين وفقاً لموقع هيلثي لاين.


أعراض تصلب وانسداد الشرايين:

الكثير من الأشخاص لا يعرفون أنهم مصابون بتصلب الشرايين إلا بعد حدوث حالة طبية طارئة مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية، وقد يستغرق الأمر سنوات عديدة حتى تتراكم اللويحات وتسبب ضيق وانسداد في الشرايين.

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اعراضه:
ضعف في الذراعين أو الساقين.
صعوبة في التنفس.
صعوبة في الكلام.
صداع.
خدر(تنميل) أو آلام في الوجه.
صعوبة أو فقدان مؤقت للرؤية في عين واحدة.
تدلي عضلات الوجه.
شلل.
ألم  في الصدر.
التقيؤ.
القلق الشديد.
الضعف.
فقدان الشهية.
انتفاخ اليدين والقدمين.
صعوبة في التركيز.

الشرايين تصلب الشرايين انسداد الشرايين التاجية جدران الشرايين تدفق الدم الأكسجين

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