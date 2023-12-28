البورصة تربح 25 مليار جنيه بمستهل تعاملات اليوم الخميس

استهلت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الخميس، آخر الأسبوع، على تباين أداء مؤشراتها وسط تراجع مؤشر إيجي إكس 70 منفردا، وربح رأس المال السوقي 25 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 1.705 تريليون جنيه.



وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهكا مقيدة بالبورصة بنسبة 5.05% ليصل إلى مستوى 25571 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 5.7% ليصل إلى مستوى 31146 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 5.18% ليصل إلى مستوى 10906 نقطة.





فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 5460 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 7895 نقطة.