عرض خليجي.. هل يرحل أحمد عبد القادر عن الأهلي؟ |فيديوجراف

أكد الإعلامي محمد فاروق أن أحمد عبد القادر لاعب فريق الأهلي بات قريبا من الرحيل عن الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

رحيل أحمد عبد القادر

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن"، "أحمد عبد القادر لاعب فريق الأهلي تلقى عرضاً شفهياً من الدوري القطري للرحيل عن الفريق الأحمر في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير المقبل في ظل صعوبة مشاركة أحمد عبد القادر مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر".

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