عرض قطرى جديد لنجم الأهلى للرحيل في يناير .. تفاصيل

أكد الإعلامي محمد فاروق أن أحمد عبد القادر لاعب فريق الأهلي بات قريب من الرحيل عن الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" أحمد عبد القادر لاعب فريق الأهلي تلقى عرضاً شفهياً من الدوري القطري للرحيل عن الفريق الأحمر في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير المقبل في ظل صعوبة مشاركته مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر".

وتابع:" وكيل أحمد عبد القادر تواصل مع أحد أندية قطر لرحيل اللاعب في يناير المقبل عن الأهلي بسبب تجاهل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الاحمر وخروجه من حساباته الفنية في الفترة الماضية واستبعاده من قائمة كأس العالم للأندية ".