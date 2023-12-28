عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل صلاة ركعتين ليلة رأس السنة بنية قدوم عام جديد حرام؟

صدى البلد

قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى اجابته عن سؤال مضمونة:" هل صلاة ركعتين ليلة رأس السنة الميلادية، بنية قدوم عام جديد، يعتبر بدعة أم لا؟، لا يمكن اعتبار الركعتين بدعة على الإطلاق، فلا مانع أن نبدأ سنة جديدة بصلاة ودعاء للمولى عز وجل فهذا أمر طيب حسن.

وأشار إلى حول كونها بدعة منكرة قائلًا، إن الأمر بعيد تمامًا عن البدع، كما أن الرسول الكريم كان يصلي قيام الليل كل ليلة، وأضاف أننا يمكن أن نصلي ركعتين بنية طاعة الله، في وقت قد يعصيه البعض فيه.

تسبب العمى| حركة في الصلاة حذر منها النبي.. إياك أن تفعلها

لو كنت قليل الحيلة ردد 6 كلمات ينصرك الله ويفتحها عليك فتحا عجيبا

لو بتنسى كتير ردد 6 كلمات فيها معجزة ربانية هتفتكر كل حاجة بسرعة

دعاء المطر .. ردد 6 كلمات يفتحها الله عليك فتحا عجيبا

حكم تخصيص ليلة رأس السنة بالعبادة

قالت دار الإفتاء في إجابتها على حكم تخصيص ليلة رأس السنة بالعبادة، أنه لا يمكن اعتبار هذا الأمر بدعة على الإطلاق، منوهة أنه يجوز للمسلم أن يصلي ركعتين نافلة في ليلة رأس السنة، وأن يتوجه إلى الله بالدعاء، في بداية العام الجديد ، فهذا من الأمور الطيبة والحسنة التي لا تخلف الشريعة في شئ.

وأضافت دار الإفتاء أن، صلاة ركعتين ليلة رأس السنة بعيدة تمامًا عن البدع، كما أن الرسول الكريم كان يصلي قيام الليل كل ليلة، لذا يمكننا أن نصلي ركعتين بنية طاعة الله، في وقت قد يعصيه البعض فيه.

دعاء العام الجديد 

اللهم اجعله عام جبر دون فقد ولا خيبة، ولا كسر ولا ضعف، وارفع عنا كل بلاء، واكتبنا من السعداء.

دعاء العام الجديد 2024

نسألك من خيرها ونعوذ بك من شرها.

اللهم اغفر لي ما مضى، وأصلح لي ما بقى.

الحمد لله رب العالمين اللهم إنك قدير، وهذا عام جديد قد أقبل وسنة جديدة قد أقبلت.

اللهم بشرني في آخر أيام هذا العام بكل ما أتمناه وجعل السنة الجديدة فاتحة خير على أهلي وأحبتي.

اللهُم اجعله عامًا لا يضيق لنا فيه صدر، ولا يخيب لنا فيه أمر، ولا يرد لنا فيه دُعاء، واحفظ لنا من نحب، وبشرنا بما يسر وحقق لنا ما نتمنى.

اللهُم إنا نستودعك سنة مضت من عمرنا بأن تغفرها لنا، وترحمنا وتعفو عنا وأن تبارك لنا في أيامنا القادمة، وتصلح أنفسنا وتيسر أمرنا.

ربنا احفظ لنا من حولنا ولا تحرمنا قريب ولا بعيد، واكتب لنا يا اللَّه في السنة القادمة فرحة، تغير به مجرى حياتنا إلى الأبد اللھم آمين.

حكم تخصيص ليلة رأس السنة بالعبادة دعاء العام الجديد دعاء العام الجديد 2024 حكم صلاة ركعتين ليلة راس السنة هل يجوز صلاة ركعتين ليلة راس السنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه|تراجع سعر الذهب أخيرًا بعد ساعات الجنون.. وعيار 21 الآن مفاجأة

خريطة سقوط الأمطار.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

أيتها الجماهير العريضة..تعليق صادم من إبراهيم سعيد على تصريح رمضان صبحي|شاهد

إمام عاشور «زعلان» .. أسامة حسن يفجّر مفاجأة حول انضمام اللاعب للأهلي

تعرف على أسعار الدواجن اليوم..مفاجأة في ثمن البيض الآن

تسبب العمى| حركة في الصلاة حذر منها النبي.. إياك أن تفعلها

30 مليوناً تحرم الأهلي من الصفقة المنتظرة.. واللاعب يغير وجهته للزمالك

ذروة التقلبات الجوية وتعطيل الدراسة رسميًا بهذه المحافظة..أمطار غزيرة ورفع حالة الطوارئ

ترشيحاتنا

وزارة العدل تعلن عن نسبة إنجاز الدعاوى المقيدة أمام النيابة العامة 2023

مجلس الوزراء يستقبل طلاب مدرسة ضمن جولتهم لزيارة معالم العاصمة الإدارية الجديدة

سب ممدوح عباس.. قرار عاجل بشأن محاكمة مرتضى منصور

البصل نزل.. الفلاحين: انخفاض أسعار الخضراوات والفواكه بالأسواق

آرسنال يسعي لصدارة الدوري الإنجليزي أمام ويست هام

وزارة العدل تعلن عن نسبة إنجاز الدعاوى المقيدة أمام محاكم الأسرة 2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| إطلالة جديدة تثير الجدل لـ إلهام شاهين.. برج الميزان| مفاجآت غير متوقعة في توقعات 2024

برج العقرب.. خبيرة أبراج تكشف عن توقعات 2024

ساعة بسمة بوسيل تثير ضجة على السوشيال ميديا| سعرها خرافي

جديدة وغير تقليدية .. طريقة عمل مسقعة القرنبيط

فيديو

إلغاء الكريسماس.. مول هولندي يدعو زائريه لدعم غزة بطريقة مثيرة| شاهد

عرض خليجي.. هل يرحل أحمد عبد القادر عن الأهلي؟ |فيديوجراف

سرقوا حتى الأغاني.. أصدقاء جندي إسرائيلي مصاب يواسونه بأغنية لفضل شاكر| فيديو

فبرك صوري ومرمطني وراه.. تفاصيل قصة ابتزاز البلوجر شيماء يونس والقبض على المتهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ