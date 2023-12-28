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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يعقد اجتماعا لتنفيذ مبادرة الرئيس السيسي للعناية بصحة الأم والجنين

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية

عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماعا لمناقشة آليات تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للعناية "بصحة الأم والجنين" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تهدف إلى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للسيدات بالمجان والاطمئنان على صحة الأم والجنين.

جاء ذلك بحضور محمد موسي نائب المحافظ ، الدكتور حازم خميس مستشفي وادي النيل بالقاهرة، ممثلي المجلس القومي للمرأة بالقاهرة والمنوفية، عميد كلية طب المنوفية ، ووكيل مديرية الصحة ، مدير المستشفى التعليمي بشبين الكوم، نقيب الأطباء بالمنوفية ، رؤساء أقسام النساء والتوليد بالمستشفى الجامعي والمستشفى التعليمي.

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وتهدف المبادرة إلى تقديم كافة الفحوصات الطبية والاكلينيكية والتحاليل اللازمة للأم بالمجان ، والكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين وكذا كافة الأمراض التي من الممكن أن تؤثر على صحة الجنين ، فضلاً عن تقديم خدمات المتابعة والعلاج من خلال مراكز ووحدات الصحية المنتشرة بمراكز ومدن المحافظة لتخفيف أعباء الأمراض والوفيات التي يمكن تجنبها بين الأمهات والأطفال ، كما تهدف المبادرة إلى تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التي يتم تقديمها ضمن بروتوكول رعاية الأم من خلال خدمات رعاية الأمومة والطفولة ، وكذا متابعة صحة الأم والجنين طوال فترة الحمل ولمدة 42 يوماً بعد الولادة.


وأكد محافظ المنوفية، علي تقديم كافة التسهيلات والدعم اللوجيستي اللازم لإنجاح تلك المبادرة وتحقيق المستهدف منها وضمان توفير الخدمات الطبية لجميع الأمهات ، مثمناً جهود وزارة الصحة ودورها البارز في الارتقاء بالمنظومة الطبية ، ومؤكداً دعمه الكامل للقطاع الصحي وتنفيذ العديد من المشروعات الطبية العملاقة لتحسين جودة الحياة المعيشية للمواطنين .

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