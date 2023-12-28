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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مؤشر البورصة يقفز 5.6% بمنتصف تعاملات اليوم

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات  اليوم الخميس، آخر الأسبوع، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 5.61% ليصل إلى مستوى 25718 نقطة.

صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 6.4% ليصل إلى مستوى 31353 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 5.53% ليصل إلى مستوى 10942 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 5475 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.29% ليصل إلى مستوى 7928 نقطة.

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