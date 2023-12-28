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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

توسّل لهما بالرحمة عشان أطفاله.. الإعدام للمتهمين بإنهاء حياة عامل الديلفري بزفتى|صور

جنايات المحلة
جنايات المحلة

أصدر المستشار حسن علي عبد الحي أبوزهرة رئيس الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المحلة اليوم حكما قضائيا ضد كل من مسعود طه احمد دعبس ومحمد رزق احمد حميده بإعدام المتهم الأول والحكم علي الثاني بالمؤبد المشدد لمدة 15 عامًا مع الشغل والنفاذ وإلزامهما بسداد الدعوي المدنية قدرها 50 ألف جنيه لاتهامهما بإنهاء حياة عامل ديلفري ونحره وسط الزراعات بعد ما توسلا لهما بالرحمة من أجل أبنائه الصغار وسرقا منه مبلغًا ماليًا 70 جنيهًا .

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وجاء ذلك بعضوية المستشارين أمير عبد الرحمن أبو العز وأحمد محمد الصغير عبد العظيم وبحضور المستشار احمد ثروت إسماعيل وكيل النيابة وإبراهيم الدسوقي أمين سر الجلسة

وتعود تفاصيل الواقعة حينما تلقي مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة زفتي يفيد بالعثور علي جثة المدعو "ابراهيم حسن احمد عبد العال " عامل ديلفري ملقاة غارقا في دمائه وسط الزراعات بنطاق قري مركز زفتي .


كما اوصي مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي قاده العقيد محمد صقر رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي السنطة وزفتي وضباط مباحث زفتي وقوات من الشرطة السرية والنظامية وبالانتقال الي موقع الحادث .

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وبنقنين الإجراءات الأمنية المشددة وبأعداد الكامنة الثابتة والمتحركة تم ضبط المتهمين المذكورين واعترفا بارتكابهما الواقعة .
وأفاد المتهمين بترصدهما تحركات عامل الديلفري والتواصل معه تليفونيا واستدراجه وتثبيته بواسطه أداة حادة سكين وطعنه عده طعنات بأماكن متفرقة بجسده وسرقة مبلغ مالي قيمته 70 جنيهًا بعدما توسلا إليهما طلبا بالرحمه وعدم إنهاء حياته من أجل أطفاله الصغار .
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث .

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الجدير بالذكر أن المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية اعطي توجيهاته بإحالة المتهمين في الحادث الي محكمة الجنايات بتهمه القتل العمد مع الإصرار والترصد ومنها حكما عليهما بالاعدام والمؤبد كلاهمها .

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التحقيق في الحادث البحث الجنائي عامل الديلفري ضبط المتهمين ضباط مباحث محكمة جنايات المحلة نيابات شرق طنطا متهمين محامي العام

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