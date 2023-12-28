سيراميكا كليوباترا يتنافس مع بيراميدز اليوم علي حسم الميدالية البرونزية لكأس السوبر

يتنافس فريق سيراميكا كليوباترا مع بيراميدز اليوم في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت الإمارات في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس السوبر المصري.

يطمح سيراميكا كليوباترا، بقيادة مدربه أيمن الرمادي، في الفوز للتتويج بالميدالية البرونزية بعد الخسارة الصعبة أمام الأهلي في نصف النهائي.

من جهة أخرى، يواجه بيراميدز ضغطًا بعد خسارته في نصف النهائي أمام مودرن فيوتشر. يبحث المدرب البرتغالي جايمي باتشكيو عن تحسين الأداء وتحقيق المركز الثالث.

في نفس اليوم في السابعة مساءً، يلتقي الأهلي مع مودرن فيوتشر في المباراة النهائية لكأس السوبر المصري.