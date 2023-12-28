استبعاد ثنائي الزمالك.. ومعلول بقائمة تونس النهائية لأمم أفريقيا

شارك أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، قائمة منتخب تونس النهائية في أمم أفريقيا 2023.

وكتب: “علي معلول في قائمة تونس النهائية لأمم أفريقيا 2023، واستبعاد حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري”.

وكشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تفاصيل جديدة في قائمة المنتخب المصري لأمم أفريقيا.

وكتب أحمد حسن عبر “فيسبوك”: “الونش يقترب من الخروج من قائمة المنتخب النهائية من أمم أفريقيا”.

وكشف روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، عن معايير اختيار المباريات الودية للمنتخب قبل أمم أفريقيا 2023.

وقال فيتوريا، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم فايق المذاع على قناة “أون تايم سبورتس 2”: "مباراة بلجيكا كانت عبارة عن دعوة تمت من قبلهم، وكنت أحتاج في هذا الوقت أن أختبر مستوى المنتخب الحقيقي ومباراة تونس لم نستفد منها بالشكل بسبب العديد من الظروف منها توقيت المباراة".