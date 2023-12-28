وفاة ممثل هندي شهير قدم 150 فيلما وأسس حزب سياسي

توفي خلال الساعات الماضية الممثل الهندي الشهير فيجاياكانث في مدينة تشيناي، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز الـ 71 عاما.

فيجاياكانث قدم خلال مسيرته الفنية ما يقرل من 154 فيلما ، كما تولي منصب هيادي في جمعية فناني جنوب الهند "SIAA" .

انشغل فيجاياكانث بالعمل السياسي حيث كان من مؤسسي احدي الاحزاب الهندية الشهيرة واعلن هذا الحزب من خلال منشور على حسابه الرسمي بموقع التغريدات X أن فيجاياكانث تم إدخاله إلى المستشفى ووضعه على جهاز التنفس الصناعي بعد الشكوي من مشاكل متعلقة بالتنفس، وبحسب التقرير الذى نشر على موقع " ndtv "، تم نقل الجثمان إلى مقر إقامته وسوف ينقل إلى مكتب DMDK.