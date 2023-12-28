على عكس السينمات السعودية.. «كارت شحن» لبيومي فؤاد يحقق إيرادات منخفضة بمصر

حقق فيلم “كارت شحن” الذي يقوم ببطولته الفنان بيومي فؤاد ومحمد ثروت إيرادات منخفضة في أول أيام عرضه في مصر.

وبلغت إيرادات فيلم "كارت شحن" ليلة أمس، الأربعاء، 85,934 جنيه.

وتمكن فيلم “كارت شحن”، بطولة بيومي فؤاد، من التواجد في قائمة الأعمال الأكثر تحقيقا للإيرادات في المملكة العربية السعودية لهذا العام.

ويتواجد فيلم “كارت شحن” كعمل مصري وحيد داخل القائمة لهذا الأسبوع، محتلا المركز الخامس من أصل 10 مراكز .

يدور العمل حول “شريف” الموظف من الطبقة المتوسطة، والذي يعيش حياة بسيطة رفقة عائلته الصغيرة، حتى يظهر له رجل غامض يستغله ماديًّا من خلال التكنولوجيا الرقمية، ويتسبب له في العديد من المواقف غير المتوقعة.

فيلم “كارت شحن” من بطولة بيومي فؤاد ومحمد ثروت وهالة فاخر وعمرو رمزي وإسماعيل فرغلي وسامي مغاوري، ومن إخراج شادي علي، ومن تأليف محمود صابر.