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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب رئيس جامعة كفرالشيخ تتفقد مشروعات زراعية بالمناطق الساحلية المعرضة للتغيرات المناخية

نائب رئيس الجامعة
نائب رئيس الجامعة تتفقد مشروعات النحل

تفقدت الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، المشروعات الزراعية التنموية لصغار المزارعين والمستثمرين في المناطق الساحلية المعرضة لارتفاع مستوى سطح البحر في محافظة كفر الشيخ تحت رعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ والممولة من برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP  بالتعاون مع مركز التمييز المصري للزراعة الملحية ECESA التابع لمركز بحوث الصحراء.

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رافقها في الزيارة أعضاء الفريق البحثي بمركز التمييز المصري للزراعة الملحية ECESA التابع لمركز بحوث الصحراء، واطلعت على نماذج من المشروعات الزراعية التنموية لصغار المزارعين والمستثمرين في المناطق الساحلية المعرضة لارتفاع مستوى سطح البحر في محافظة كفر الشيخ والمعرضين لمخاطر التغير المناخى وارتفاع مستوى سطخ البحر وبالتالي فقدانهم أراضيهم وأعمالهم الزراعية مما قد يتسبب في انخفاض مستوى معيشتهم حيث إن تنفيذ مثل تلك المشروعات التي تتلائم مع ظروف التربة والمياه وطبيعة سكان تلك المنطقة من شأنها توفير مصادر دخل متنوعة لهم وتوفير فرص عمل لذويهم وكذلك معظم فئات المجتمع من رجال وسيدات وشباب.

ومن جانبه، أشار الدكتور وليد عادل (ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP) إلى أنه تم التعاون مع مركز التميز المصري للزراعة الملحية مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي (UNDP) في تنفيذ هذا المشروع التنموي المهم في بعض قرى مركزي البرلس ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ والذى يهدف بصفة رئيسية إلى تحسين معيشة صغار المزارعين وإقامة مجتمعات أمنة ومستقرة على الشريط الساحلى بقرى مركزي البرلس ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ وذلك من خلال تنفيذ مشاريع تنموية زراعية لصغار المزارعين والمستثمرين بمحافظة كفر الشيخ وإدخالها ضمن منظومة الزراعة الشاملة القائمة على التكامل الزراعي – الصناعى للمنتجات الزراعية والحيوانية.

وعرض الدكتور محرم فؤاد البسيوني الباحث المناوب للمشروع لأهم الأنشطة والنماذج الجاري تنفيذها لدى المستفيدين من المشروع الأهداف الفنية التفصيلية للمشروع والتي تمثلت في دراسة أولية تحتوى على البيانات الأساسية لمنطقة المشروع وتأهيل وتنمية مهارات المزارعين الريفيين أصحاب الحيازات الصغيرة، مع التركيز بشكل خاص على النساء اللائي يفتقرن إلى التدريب المهني، أو زيادة فرصهن في سوق العمل أو تحسين أعمالهن الخاصة ونشر النماذج الناجحة للمشاريع الزراعية الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال حاضنة المشاريع الزراعية وتوفير فرص عمل ومساعدة المجتمعات المحلية من نساء وشباب وأسر مهمشة في تخطيط وتنفيذ المشاريع الزراعية والسمكية ذات العوائد الاقتصادية والتي تتمثل في عدد من المشروعات مشروع الصوب الزراعية الحديثة.


وأثنت الدكتورة أماني شاكر، على ما وصلت إليه المشروعات من تقدم حتى الآن وتقدمت بالشكر للسيدات المستفيدات ولأعضاء الفريق البحثي بمركز التميز المصري للزراعة الملحية ECESA التابع لمركز بحوث الصحراء و السيدات صاحبات المشاريع، وكذلك القائمين على برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

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ارتفاع مستوى سطح البحر الأمم المتحدة الإنمائي اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين المجلس القومى للمرأة المشروعات الزراعية المناطق الساحلية بمحافظة كفر الشيخ تفقد مشروعات تغيرات المناخية تغيرات المناخ

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