ننشر جدول امتحانات الصف الأول و الثاني الثانوي العام بالأقصر

أعلن المركز الإعلامي لمديرية التربية والتعليم بالأقصر، جدول امتحانات الصف الأول والثانى الثانوى العام في محافظة الأقصر، للفصل الدراسي الأول، بجميع الإدارات التعليمية في نطاق المحافظة و جدول الامتحانات والذى يضم جميع المواد التي سيُجرى بها الامتحانات خلال الفصل الدراسي الأول، وتاريخ اختبار كل مادة، وهي كالتالي:
جدول امتحانات الصف الأول الثانوى بالأقصر
يوم السبت 13 يناير 2024: الساعة 9 : 12 اللغة العربية و الساعة 12.30 : 2 تاريخ
يوم الاثنين 15يناير 2024: من الساعة 9 : 10.30 الفيزياء
من الساعة 11 : 12.30 الفلسفة والمنطق
يوم الاربعاء 17 يناير 2024: من الساعة 9 : 11.30 اللغة الاجنبية الأولى
من الساعة 12 : 1.30 الأحياء
يوم الاحد 21 يناير 2024: من الساعة 9 : 10.30 كيمياء
من الساعة 11 : 12.30 جغرافيا
يوم الثلاثاء 23 يناير 2024: من الساعة 9 : 12 رياضيات
من الساعة 12.30 : 2 اللغة الأجنبية الثانية
جدول امتحانات الصف الثانى الثانوى العام بالأقصر
يوم الاحد 12 يناير 2024:
من الساعة 9 : 12 اللغة العربية ومن الساعة 12.30 : 2.30 كيمياء
من الساعة 12.30 : 2.30 جغرافيا
يوم الثلاثاء 16 يناير 2024:
من الساعة 9 : 12 اللغة الاجنبية الأولى
يوم الخميس 18 يناير 2024:
من الساعة 9 : 12 جبر و تفاضل وحساب مثلثات
من الساعة 12.30 : 2.30 الاحياء
من الساعة 12.30 : 2.30 الفلسفة والمنطق
يوم الاثنين 22 يناير 2024: من الساعة 9 : 10.30 اللغة الاجنبية الثانية
من الساعة 11 : 1 الفيزياء
من الساعة 11 : 1. التاريخ
يوم الاربعاء 24 يناير 2024:
من الساعة 9 : 11.30. تطبيقات الرياضيات
9 : 11.30 علم النفس و الاجتماع