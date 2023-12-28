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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ننشر جدول امتحانات الصف الأول و الثاني الثانوي العام بالأقصر

صدى البلد

أعلن المركز الإعلامي لمديرية التربية والتعليم بالأقصر، جدول امتحانات الصف الأول والثانى الثانوى العام  في محافظة الأقصر، للفصل الدراسي الأول، بجميع الإدارات التعليمية في نطاق المحافظة و جدول الامتحانات والذى يضم جميع المواد التي سيُجرى بها الامتحانات خلال الفصل الدراسي الأول، وتاريخ اختبار كل مادة، وهي كالتالي:

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جدول امتحانات الصف الأول الثانوى بالأقصر 


يوم السبت 13 يناير 2024:  الساعة 9 : 12 اللغة العربية و الساعة 12.30 : 2  تاريخ

يوم الاثنين 15يناير 2024: من الساعة 9 : 10.30 الفيزياء
من الساعة 11 : 12.30 الفلسفة والمنطق

يوم الاربعاء 17 يناير 2024: من الساعة 9 : 11.30 اللغة الاجنبية الأولى
من الساعة 12 : 1.30 الأحياء

يوم الاحد 21 يناير 2024: من الساعة 9 : 10.30 كيمياء
من الساعة 11 : 12.30 جغرافيا

يوم الثلاثاء 23 يناير 2024: من الساعة 9 : 12 رياضيات
من الساعة 12.30 : 2  اللغة الأجنبية الثانية


جدول امتحانات الصف الثانى الثانوى العام بالأقصر 

يوم الاحد 12 يناير 2024:  

من الساعة 9 : 12 اللغة العربية ومن الساعة 12.30 : 2.30 كيمياء
من الساعة 12.30 : 2.30 جغرافيا


يوم الثلاثاء 16 يناير 2024: 

من الساعة 9 : 12 اللغة الاجنبية الأولى

 

يوم الخميس 18 يناير 2024:

 من الساعة 9 : 12  جبر و تفاضل وحساب مثلثات
من الساعة 12.30 : 2.30 الاحياء
من الساعة 12.30 : 2.30 الفلسفة والمنطق

 

يوم الاثنين 22 يناير 2024: من الساعة 9 : 10.30  اللغة الاجنبية الثانية
من الساعة 11 : 1 الفيزياء
من الساعة 11 : 1.  التاريخ

 

يوم الاربعاء 24 يناير 2024: 

من الساعة 9 : 11.30. تطبيقات الرياضيات
9 : 11.30 علم النفس و الاجتماع

الأقصر الاول و الثاني الثانوي التربية والتعليم الصف الأول الثانوى الفصل الدراسي الأول الفلسفة والمنطق امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي

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