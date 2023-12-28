ننشر جدول امتحانات الصف الأول و الثاني الثانوي العام بالأقصر

أعلن المركز الإعلامي لمديرية التربية والتعليم بالأقصر، جدول امتحانات الصف الأول والثانى الثانوى العام في محافظة الأقصر، للفصل الدراسي الأول، بجميع الإدارات التعليمية في نطاق المحافظة و جدول الامتحانات والذى يضم جميع المواد التي سيُجرى بها الامتحانات خلال الفصل الدراسي الأول، وتاريخ اختبار كل مادة، وهي كالتالي:



جدول امتحانات الصف الأول الثانوى بالأقصر



يوم السبت 13 يناير 2024: الساعة 9 : 12 اللغة العربية و الساعة 12.30 : 2 تاريخ

يوم الاثنين 15يناير 2024: من الساعة 9 : 10.30 الفيزياء

من الساعة 11 : 12.30 الفلسفة والمنطق

يوم الاربعاء 17 يناير 2024: من الساعة 9 : 11.30 اللغة الاجنبية الأولى

من الساعة 12 : 1.30 الأحياء

يوم الاحد 21 يناير 2024: من الساعة 9 : 10.30 كيمياء

من الساعة 11 : 12.30 جغرافيا

يوم الثلاثاء 23 يناير 2024: من الساعة 9 : 12 رياضيات

من الساعة 12.30 : 2 اللغة الأجنبية الثانية



جدول امتحانات الصف الثانى الثانوى العام بالأقصر

يوم الاحد 12 يناير 2024:

من الساعة 9 : 12 اللغة العربية ومن الساعة 12.30 : 2.30 كيمياء

من الساعة 12.30 : 2.30 جغرافيا



يوم الثلاثاء 16 يناير 2024:

من الساعة 9 : 12 اللغة الاجنبية الأولى

يوم الخميس 18 يناير 2024:

من الساعة 9 : 12 جبر و تفاضل وحساب مثلثات

من الساعة 12.30 : 2.30 الاحياء

من الساعة 12.30 : 2.30 الفلسفة والمنطق

يوم الاثنين 22 يناير 2024: من الساعة 9 : 10.30 اللغة الاجنبية الثانية

من الساعة 11 : 1 الفيزياء

من الساعة 11 : 1. التاريخ

يوم الاربعاء 24 يناير 2024:

من الساعة 9 : 11.30. تطبيقات الرياضيات

9 : 11.30 علم النفس و الاجتماع