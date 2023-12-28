لأول مرة.. صناع السعادة من الأقزام يشاركون فى ماراثون زايد الخيري

فى خطوة هامة لزيادة مشاركة جميع فئات الشعب فى سباق ماراثون الخيرى وافق وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى على مشاركة قصار القامه " الاقزام " فى السباق وذلك خلال الاجتماع الذى تم مع الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية بجانب المشاركين من ذوى الإعاقة حتى يجمع سباق زايد الخيرى كل أفراد المجتمع المصرى .

وتم تخصيص حاره داخل السباق للمشاركين من الاقزام وذلك حتى لا يصاب أحد منهم خاصة وأن عدد المشاركين وصل للآلاف حتى الآن.



وتم التوجيه للإدارة المركزية للتنمية الرياضية برئاسة الدكتور عمرو الحداد بالتعاون مع اللجنة البارالمبية الشركة المنفذة والانفاق مع الكابتن على شعبان رئيس الاتحاد المصرى للأقزام تحت التأسيس لتجهيز الحارة المخصصة لهم.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على القيمة الإنسانية التي يرتكز عليها ماراثون زايد الخيري، بجانب دوره في التشجيع والتحفيز على ممارسة الرياضة لكل طوائف الشعب المصرى علاوة على تخصيص عوائده للأعمال الإنسانية الخيرية، مشيراً إلى أن هذه النسخة هي نسخة استثنائية للماراثون هذا العام، ومكان تنفيذه أحد أهم إنجازات الجمهورية الجديدة وهى مدينة مصر للألعاب الأوليمبية.

أشار "صبحي" إلى حرص المواطنين المصريين والشباب والنشء من الاصحاء وذوى الإعاقة بمختلف أشكالها على المشاركة فى فعاليات الماراثون الذي تستضيفه مصر كل عام، وتحرص وزارة الشباب والرياضة على تنظيمه وفق أفضل المستويات بالتعاون مع اللجنة المنظمة للماراثون من الجانب الإماراتي.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن استضافة مصر لماراثون زايد الخيري يأتي ضمن العلاقات والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين مصر والإمارات، وحرص قيادات الدولتين على تعزيز ودعم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، متمنياً أن تحقق تلك النسخة النجاح الذي حققته مثيلتها في النسخات السابقة.