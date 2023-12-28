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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من جنوب لبنان.. قصف كريات شمونة برشقة صاروخية

ارشيفي
ارشيفي

ذكرت شبكة قدس الإخبارية أن مستوطنة  "كريات شمونة" تعرضت لرشقة صاروخية من جنوب لبنان  حيث سقطت الصواريخ داخل المستوطنة.

وكان حزب الله اللبناني قد قصف  بالأمس "كريات شمونة" بـ30 صاروخ كاتيوشا، دعماً لشعبنا في غزة وإسناداً لمقاومته ورداً على جرائم الاحتلال واستهدافه منازل المدنيين في بنت جبيل اللبنانية

وفي سياق متصل؛ قالت كتائب المجاهدين: نخوض اشتباكات عنيفة ومتعددة مع آليات وجنود الاحتلال خلال التوغل بمحاور التقدم في مدينة غزة، بالأسلحة المتنوعة

فيما استهدفت  كتائب القسام دبابة وناقلة جند للاحتلال شمال خانيونس بقذائف الياسين 105

وبدورها ذكرت هيئة البث الإسرائيلية ان حزب الله أطلق صواريخ على رأس الناقورة خلال وجود وزير الخارجية وعدد من السفراء بالشمال.

فيما قصفت مسيرة إسرائيلية منطقة الوعر جنوبي لبنان.

 

 

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