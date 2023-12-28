عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفاة جندي إسرائيلي أصيب بالتهاب فطري حاد في غزة

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

توفى جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بسبب إصابته بالتهاب فطري حاد بقطاع غزة.

وأكدت مستشفى إيخيلوف، اليوم الخميس أن الجندي الإسرائيلي الذي أصيب بجروح خطيرة في غزة وقت سابق من هذا الشهر الجاري توفي بسبب عدوى فطرية خطيرة، وقال الدكتور يوجين كاتشمان، أخصائي الأمراض المعدية في المستشفى، لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن "الجندي المعني توفي بالفعل في مستشفى إيخيلوف بسبب عدوى فطرية غازية".

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي وفاة الجندي لكنه قال إن سبب الوفاة لا يزال قيد التحقيق مضيفا لـ"لتايمز أوف إسرائيل" أنه على حد علمه، هذه هي الحالة الوحيدة لجندي مصاب بفطر قاتل محتمل ولم يعلن الجيش عن تاريخ وفاة الجندي.

وزعمت تقارير إعلامية إسرائيلية حول القضية أمس الأول الثلاثاء أنه يعتقد أن حوالي 10 جنود آخرين مصابون بنفس العدوى الفطرية ويتلقون العلاج منها في المستشفيات الإسرائيلية ولم يتم تأكيد ذلك من قبل الجيش الإسرائيلي أو المراكز الطبية الإسرائيلية.

 

وقال الجيش الإسرائيلي إن مصدر الفطر قد يكون من أراضي غزة، لكنه لا يزال قيد التحقيق.

 

وقال مركز أسوتا الطبي في أشدود لتايمز أوف إسرائيل يوم الأربعاء إنه بينما تلقى الجندي المتوفى العلاج هناك في البداية، تم نقله بعد ذلك إلى مستشفى إيخيلوف في تل أبيب، حيث توفي. 

ورفض متحدث باسم أسوتا تقديم أي تواريخ تتعلق بوصول الجندي إلى أسوتا أو نقله إلى إيخيلوف لأسباب تتعلق بالخصوصية.

وأصدرت وزارة الصحة بيانا لصحيفة التايمز أوف إسرائيل قالت فيه إن الإصابة الخطيرة تؤثر على جهاز المناعة، مما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى موضحة أن "هذه ظاهرة معروفة في عالم الطب وتحدث أيضًا في الحالات التي لا تتعلق بإصابات ساحة المعركة، وفي حالة الإصابات الخطيرة والمعقدة في الميدان، يمكن أن يكون مصدر العدوى هو التربة، لكن هذا ليس حدثا جديدا ولا يتعلق بغزة فقط”.

وفاة جندي إسرائيلي التهاب فطري حاد غزة مستشفى إيخيلوف جيش الاحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه|تراجع سعر الذهب أخيرًا بعد ساعات الجنون.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بقضية رشوة.. أمن الدولة تحيل مدير جمرك العاشر و6 آخرين للجنايات

خريطة سقوط الأمطار.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

اليوم.. الإعلان عن نتيجة قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة

6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت| اعرف الطن بكام

إمام عاشور «زعلان» .. أسامة حسن يفجّر مفاجأة حول انضمام اللاعب للأهلي

بسبب إمام عاشور| خلاف بين الشناوي والأهلي قبل نهائى السوبر بساعات.. تفاصيل

الأهلي أفضل نادٍ في الشرق الأوسط باستفتاء «جلوب سوكر»

ترشيحاتنا

عودة الوباء.. قلق عالمي بسبب سلالة فيروس كورونا الجديدة

ضياء رشوان يكشف تفاصيل مقترح مصر لوقف العدوان على غزة

ضياء رشوان: الأوضاع في غزة كارثية ومصر تبذل جهودا كبيرة لوقف العدوان

السوبر المصري| ماذا قال كولر للاعبي الأهلي قبل مواجهة فيوتشر؟

السوبر المصري| الأهلي يتوجه إلى ملعب محمد بن زايد لخوض مباراة فيوتشر

بقضية رشوة.. أمن الدولة تحيل مدير جمرك العاشر و6 آخرين للجنايات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان تطلع مظبوطة.. اليك طريقة عمل المكرونة بالبشاميل

لحظة بلحظة.. مباراة بيراميدز ضد سيراميكا في كأس السوبر المصري

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة

نشرة المرأة والصحة| إطلالة جديدة تثير الجدل لـ إلهام شاهين.. برج الميزان| مفاجآت غير متوقعة في توقعات 2024

فيديو

شرط وحيد للزواج وهدية غريبة.. سامح الصريطي يكشف تفاصيل زواجه من المطربة حنان

احجز شقتك الآن.. شروط وتفاصيل سكن لكل المصريين |فيديو

انخفاض مفاجئ وغير متوقع في أسعار الذهب| ماذا يحدث ؟.. فيديو

هل تعطل الدراسة وتحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس ورفع حالة الطوارئ.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ