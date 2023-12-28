وزير الخارجية الروسي: زيلينسكي خان شعبه

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الخميس، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي خان شعبه.

وأضاف لافروف، في مقابلة مع قناة “روسيا-24”، أن “الجمهور بأكمله عبر الإنترنت كان يشاهد كيف تحدث زيلينسكي قبل بضع سنوات بروح سيناريو مسلسل “خادم الشعب” وقال: “اتركوا الروس وراءكم، هذه هي لغتهم، عشوا بشكل طبيعي. أنا شخصياً يهودي، لكن لغتي الأم هي الروسية، لكنني مواطن أوكراني".. لماذا لا يستطيع الالتزام بهذا الخط المبدئي؟”.

وأوضح أن زيلينسكي لم يخون "حتى شعبا واحدا، بل خان كليهما".

وقال لافروف، إنه قبل عشرة أيام عُقد اجتماع سري حول ما يسمى بـ”صيغة السلام” التي طرحها زيلينسكي، وشاركت فيها الدول الغربية وبعض دول الجنوب العالمي.

ووفقا له، فإن حلفاء روسيا المقربين والأشخاص ذوي التفكير المماثل الذين شاركوا في هذا الاجتماع "لم يعدوا أحدا بإخفاء أي أسرار عنا بشأن قضية لها علاقة بروسيا".