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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رئيس أكاديمية الشرطة : 53 ألف طالب تقدموا للالتحاق بالكلية

اكاديمية الشرطة
اكاديمية الشرطة

أعلن مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اليوم الخميس، اعتماد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، نتيجة القبول للدفعة الجديدة لكلية الشرطة للعام الدراسي 2024/2023.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة بمقر الأكاديمية، بحضور مدير كلية الشرطة وقيادات الأكاديمية.


وأوضح مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، أن إجمالي عدد المتقدمين، بلغ 53 ألفا و154 طالبا، منهم 23 ألفا و634 طالبا من الثانوية العامة، و1328 طالبا من الثانوية الأزهرية، و614 طالبا من الثانوية الأمريكية، و24 طالبا من الحاصلين على الثانوية لمدارس المتفوقين، و314 طالبا من الحاصلين على الثانوية العامة من الخارج.


وأضاف أن اجمالي عدد المتقدمين من المنطقة المركزية بلغ 15 الفاً و420 طالبا،واجمالي عدد المتقدمين من الوجه البحري بلغ 22 ألفا و564 طالبا، ومن الوجه القبلي 13 الفاً و451 طالبا، ومن محافظات القناة وسيناء 1719 طالبا.
 

وأشار إلى أنه بالنسبة لتقسيمات المجموع، بلغ عدد الحاصلين على نسبة من 90٪ فأكثر 1024 طالبا، وبالنسبة للحاصلين على 80.1٪ إلى 90٪، بلغ 5 الاف و361 طالبا، فيما بلغ عدد الطلبة الحاصلين على 70.1٪ إلى 80٪، 11 ألفا و370 طالبا وبلغ عدد الطلبة الحاصلين على 65 % الى 70 % 8159 طالبا.
 

وتابع قائلا،: "وبالنسبة للطلبة المتقدمين الحاصلين على ليسانس الحقوق، فبلغ عددهم 13 الفاً و913 طالبا، منهم 19 طالبا حاصلين على درجة الامتياز مع مرتبة الشرف، و248 طالبا حاصلا على درجة الامتياز، و83 طالبا جيد جدا مع مرتبة الشرف، و1839 طالبا حاصلا على جيد جدا، و6263 طالبا حاصلا على تقدير جيد و5461 طالبا حاصلا على تقدير مقبول".


وأضاف أنه بالنسبة للطلبة المتقدمين الحاصلين على بكالوريوس التربية الرياضية، فبلغ عددهم 925 طالبا، منهم 26 طالبا امتياز مع مرتبة الشرف، و65 طالبا امتياز، و23 طالبا جيد جدا مع مرتبة الشرف و283 طالبا بتقدير جيد جدا، و453 بتقدير جيد و75 بتقدير مقبول.
 

وأشار مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، الى أن اجمالي المتقدمين لكشف الهيئة هذا العام، بلغ 12 ألفا و962 طالبا، لافتا الى أن المستهدف قبولهم منهم بلغ 2950 طالبا، منهم 5 الاف و521 طالبا من خريجي الثانوية العامة، مستهدف منهم 800 طالب، ومن خريجي كلية الحقوق 5 الاف و17 طالبا، مستهدف منهم 1550 طالبا، ومن خريجي كلية التربية الرياضية 400 طالب، مستهدف منهم 50 طالبا، و12 الفاً و403 طلاب من الحاصلين على المؤهلات الجامعية، مستهدف منهم 500 طالب وطالبة.
 

وأكد أنه تم الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الحاسب الآلي في اجراء الاختبارات، ورصد نتائجها؛ لترتيب الطلاب وفقا للأعلى في مجموع درجات الاختبارات، وقبول العدد المستهدف بصورة آلية، دون تدخل لأى عنصر بشري.

اكاديمية الشرطة الثانوية العامة الثانوية الأزهري كلية الشرطة مساعد وزير الداخلية

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