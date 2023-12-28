رئيس أكاديمية الشرطة : قبول 2950 طالبا بالكلية

أعلن مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اليوم الخميس، اعتماد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، نتيجة القبول للدفعة الجديدة لكلية الشرطة للعام الدراسي 2024/2023.



وقال مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، الى أن اجمالي المتقدمين لكشف الهيئة هذا العام، بلغ 12 ألفا و962 طالبا، لافتا الى أن المستهدف قبولهم منهم بلغ 2950 طالبا، منهم 5 الاف و521 طالبا من خريجي الثانوية العامة، مستهدف منهم 800 طالب، ومن خريجي كلية الحقوق 5 الاف و17 طالبا، مستهدف منهم 1550 طالبا، ومن خريجي كلية التربية الرياضية 400 طالب، مستهدف منهم 50 طالبا، و12 الفاً و403 طلاب من الحاصلين على المؤهلات الجامعية، مستهدف منهم 500 طالب وطالبة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة بمقر الأكاديمية، بحضور مدير كلية الشرطة وقيادات الأكاديمية.