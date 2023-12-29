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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحوار الوطني يفتح آفاقًا جديدة لاكتشاف الكوادر

صدى البلد

  قال الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر إن الحوار الوطنى كان الشرارة الاولى فى تحرك الأحزاب السياسية والمؤسسات المختلفة نحو مناخ سياسي وحزبي جديد وفتح آفاق جديدة لطرح الافكار والاراءالمختلفة واكتشاف الكوادر فى مجالات مختلفة سياسية ومجتمعية واقتصادية مؤكدا أن استمرار الحوار الوطنى هو استمرار ضخ الأكسجين وفتح الرئة للأحزاب المصرية والحياة السياسية بشكل عام للتنفس والنمو والارتقاء .

وأوضح مرشد - في تصريحات اليوم - أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإقامة حوار وطني بين كل القوى المختلفة فى كل المجالات إشارة البدء لماراثون الأفكار والعصف الذهني وجمع كل الأفكار والاتجاهات الفكرية المختلفة فى حيز واحد وتحت مظلة واحدة مشيرا إلى أن الحوار خرج بتوصيات هامة ومهمة دائما فى كل المجالات تنتظر الخروج للضوء والعمل بها بعد مناقشات كثيرة وآراء عديدة من كل الجهات والآراء . 

 استمرار الحالة النقاشية

وأكد أن دعوة الرئيس لاستمرار الحوار بعد فوزه بولاية جديدة هي اشارة واضحة للإعلان عن استمرار الحالة النقاشية واستمرار المناخ السياسي المفتوح وأيضا استمرار خطوات الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وهذه فرصة للأحزاب لاستخراج الدرر المكنونه لديها والقامات المختلفة لديها وتسليط الضوء عليها وعرض هذه الافكار والاراء وطرحها امام الحكومة والبرلمان للتنفيذ أو التشريع . 
 

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