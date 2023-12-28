تحذير .. نوع مسكن يسبب الإدمان منتشر بالصيدليات

حذر الدكتور أمير زخاري استشاري أمراض النساء والتوليد عبر صفحته الشخصية، من أضرار المسكنات ومخاطرها بالاخص على الحامل.

وأشار زخاري الي أن هناك حبوبا مسكنة منتشرة بين بين الشباب لاستخدامها بديلا عن مادة الترامادول اسمها الجابابنتين أو الجابتين أو الجابيماش، وتوجد فى الصيدليات وتباع بدون رقابة او روشتة وليست ضمن ادوية جدول المخدرات وأحيانا عيادات التأمين الصحى مجانا.

وأكد زخاري أنها في الأصل مواد مسكنة قوية يتم أخذها بجرعات بسيطة تحت إشراف طبي .

هل يساعد جابابنتين في علاج الغضب؟

يعمل جابابنتين على الشعور بالنشوة والاسترخاء، وذلك بسبب تأثيره على الناقلات العصبية في المخ، حيث يسيء استخدامه مدمنو المخدرات أو الأشخاص الذين يعانون من المزاج السيئ، اعتقاداً أنه يعالج الغضب ويسبب السعادة، ولكن هذا الشعور مؤقت وسرعان ما يعود شعور الغضب والكآبة بعد انتهاء تأثير الدواء.

لكن مدمني المخدرات وجدوا فيه طريقا للإدمان بتناول أقراص بكميات كبيرة كي يحصلوا على احساس التسكين والنشوة التي تعودوا عليها من قبل .

وهي مادة إدمانية وتسبب تلفا في خلايا المخ وأعراضا نفسية وجسدية خطيرة.

هل يؤثر جابابنتين على الذاكرة؟

أشارت العديد من الاحصائيات حول تأثير جابابنتين على الذاكرة، إلى أن الآثار طويلة المدة للدواء هي فقدان الذاكرة الكامل، وفشل عمل الجهاز التنفسي، وضعف عضلات الجسم، والانتـ حار.