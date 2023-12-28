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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس: ندعو المنسقة الأممية لغزة إلى سرعة التحرك وضمان دخول المساعدات الإنسانية

قطاع غزة
قطاع غزة

دعت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الخميس، المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار، سيجرد كاج، إلى سرعة التحرك وضمان دخول المساعدات الإنسانية اللازمة لسكان قطاع غزة.

وقالت حماس في بيان: “ندعو السيدة سيجرد كاج المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار، المعينة حديثاً من قبل الأمم المتحدة، على ضوء توصيات قرار مجلس الأمن الأخير، إلى سرعة التحرك وضمان دخول المساعدات الإنسانية اللازمة لأهلنا في قطاع غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة وهمجية صهيونية تسببت في تهجير أكثر من 85٪ من أبناء شعبنا الفلسطيني في القطاع”.

وأضافت: “نطالب السيدة كاج بضمان وصول المساعدات الإغاثية والطبية وغيرها من الاحتياجات الضرورية إلى كافة مناطق القطاع، وعدم الامتثال لتهديدات الكيان الصهيوني الذي يسعى لحصر توزيع تلك المساعدات في أماكن معينة، وكذلك ضمان الفتح الدائم لمعبر رفح لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية وخروج الجرحى والمرضى لتلقي علاجهم في الخارج”.

وفي وقت سابق، أكد البيت الأبيض، أن تعيين الدبلوماسية الهولندية سيجريد كاج في منصب منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في قطاع غزة "خطوة مهمة بينما تواصل واشنطن العمل مع الأمم المتحدة كشريك مهم في إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في غزة".

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال البيت الأبيض في بيان، إن “الولايات المتحدة أكبر داعم مالي لجهود المساعدة الإنسانية لدعم المدنيين الفلسطينيين العالقين وسط الحرب بين إسرائيل وحماس”.

وأضاف أن واشنطن ترحب بقيادة سيجريد كاج وتتطلع إلى العمل معًا بشكل وثيق لزيادة تدفق المساعدات إلى غزة، وضمان السلامة والأمن لتوصيل المساعدات والعاملين في المجال الإنساني الذين يقدمون الدعم المنقذ للحياة للمحتاجين.

حماس المقاومة الفلسطينية غزة قطاع غزة

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